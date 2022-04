So gehts

Ratzfatz! Unser neues Schlafritual sieht für eine bessere Nachtruhe folgendermassen aus: Vor dem Zubettgehen schneiden wir eine Zitrone auf, bestreuen sie mit etwa Salz, stellen sie auf unseren Nachtisch und legen uns hin. Fertig. Let the magic happen. Übrigens: Auch im Sommer ist das saure Früchtchen spannend für uns: Mücken und Co. vergeht bei seinem Aroma die Lust und wir bleiben vor nächtlichen Stichen verschont.