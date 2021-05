Wer sein Zuhause liebt, der häkelt und töpfert

Jaja, neu holen wir unser Obst nicht mehr frisch vom Markt, sondern bauen es selbst zu Hause an. Mit Nadel, Faden und ganz ohne Pestizide. Sogar Meeresfrüchtchen entstehen so. Ohne lange Kühlkette, ohne Überfischung. Von der Traube bis zum Shrimp – auf Instagram häkelt man sich bereits einmal quer durchs Supermarkt-Sortiment. Die Anleitungen dazu findet man so ziemlich überall im World Wide Web, das passende Equipment (bereits erwähnte Kombi aus Nadel und Faden) bekommen wir in jedem gut sortierten Kaufhaus oder Baumarkt. Und dann? Mit dem Faden eine Schlaufe bilden, die Häkelnadel von hinten durch die Schlaufe führen und den Faden … Euch viel zu kompliziert? Vielleicht ist die Bonus-Welt von Level 2 dann eher euer Ding …