Wie Mango nun auch euer Zuhause einkleidet

Auf Nachhaltigkeit wird viel Wert gelegt

Günstige Mainstreammarken bekommen oft den bösen Stempel Fast Fashion aufgedrückt. Aber wusstet ihr, dass Mango es sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2022 ein komplett nachhaltiger Brand zu werden. Allein aus der neuen Home-Kollektion werden schon jetzt 75 Prozent der Textilien aus Stoffen wie Leinen und nachhaltiger Baumwolle oder in nachhaltigen Verfahren hergestellt. Zudem wurden 80 Prozent der Artikel in Ländern produziert, die nah an Spanien liegen, damit die Lieferwege so kurz wie möglich gehalten werden können. Bei der Verpackung der Warensendungen wurde der Einsatz von Kunststoffen bereits deutlich reduziert. Also sowas holen wir uns doch gerne in die gute Stube.