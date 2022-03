Shine bright like a diamond ... An den Oscars haben es die Stars und Sternchen vorgemacht und mit ihren makellosen Teints um die Wette gestrahlt. Das lässt auch uns unsere Beauty-Routine überdenken. Wenn man Rosie Huntington-Whiteley und Influencer*innen glauben will, ist eine kalte Massage die beste Lösung. Mit ihr massieren wir feine Linien buchstäblich weg und lassen unser Gesicht strahlen. Wie das geht? Mit Ice Globes, die auch Cooling Globes genannt werden.