4 Übungen, die für straffe Innenschenkel sorgen

Hierfür beginnen wir in der traditionellen Hocke. Die Füsse stehen dabei schulterbreit auseinander, die Zehen zeigen nach vorne und die Hände sind vor der Brust verschränkt. Nun machen wir mit dem rechten Fuss einen mehr als hüftbreiten Schritt zur Seite. Als Nächstes winkeln wir die Zehen nach aussen und von der Körpermitte – in einem 45-Grad-Winkel – weg. Die Knie befinden sie dabei immer noch über den Zehen. Jetzt beginnt die eigentliche Übung: Während wir nämlich in die Hocke gehen, ziehen wir unser Steissbein gerade nach unten. Dabei halten wir die Wirbelsäule gerade und richten unseren Blick nach vorne. Jetzt senken wir den Oberkörper ab, bis die Oberschenkel parallel zum Boden sind, verweilen einige Sekunden lang in dieser Pose und drücken anschliessend das Bein – unter Anspannung der Gesässmuskulatur – durch die Fersen wieder in den Stand.