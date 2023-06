Die Fitnesstipps einer Star-Trainerin

Ich habe schon immer mit Gewichten trainiert – am besten in Kombination mit Flexibilitäts- und Kardiotraining. Daraus ist meine 3-2-1-Trainingsmethode entstanden: Sie basiert auf drei Kardio-, zwei Zirkel- und einer Core-Einheit, die dabei helfen, abzunehmen, schlanke Muskeln aufzubauen und die Körpermitte zu stärken. Ich wende sie bei allen Stars an.