Warum wir es lieben sollten, zu schwitzen

Einfach nur hilfreich

Schweiss hilft uns, am Leben zu bleiben. Der menschliche Körper produziert eine Menge Wärme, auch wenn er scheinbar nichts tut. Wenn wir uns bewegen, aber noch mehr. Kleine, in die Haut eingebettete Tuben (ekkrine Drüsen) geben Flüssigkeit ab, die von unserer warmen Haut verdunstet. Ohne diesen Mechanismus würde unser Körper einem Hitzschlag erliegen. Die Organe würden versagen. Und wer viel schwitzt, trainiert sogar seine Schweissdrüsen. Während unbewegliche Normalschwitzer*innen am Tag etwa 500 Milliliter Schweiss produziert, schaffen Spitzensportler*innen zwei Liter pro Stunde. Sie beginnen oft auch spontaner zu schwitzen.