Avocado-Hack

Avocados haben ihren Ursprung in Mexiko. Sind aber auch in unseren Breitengraden aus dem alltäglichen Speiseplan nicht mehr wegzudenken. Die Superfrucht schmeckt in herzhaften Gerichten genauso gut wie in süssen. Deshalb ist sie auch so beliebt – und erst noch gesund. Sie enthält Vitamine, viele Nähr-, Ballaststoffe und ungesättigte Fettsäuren, die helfen, den Cholesterinspiegel zu senken. Aber Vorsicht: Avocados können auch eine Kalorienbombe sein. So haben 100 Gramm einen Fettgehalt von zirka 23 Gramm, das sind 160 bis 250 Kalorien. Also, wie alles andere auch, sollte die Frucht in Massen genossen werden. Eine halbe Avocado pro Tag reicht.