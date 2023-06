Butter selber machen

So macht man Butter selber

Den Rahm in der Rührmaschine oder mit dem Handrührgerät so lange schlagen, bis er steif wird, eine gelbliche Farbe bekommt und sich die Buttermilch von der Butter trennt. Den Butterklumpen in ein Sieb geben, gut ausdrücken. Die Buttermilch in einer Schüssel auffangen, für andere Rezepte verwenden oder einfach pur geniessen. Dann den Butterklumpen in kaltem Wasser waschen, von Hand formen oder in eine Schale pressen. Die Butter ist sofort genussbereit und supersoft zum aufs Brot streichen. Jetzt steht euch die Butterwelt offen. Ihr könnt sie salzen oder mit frischen Kräutern, Knoblauch oder Gewürzen ganz nach eurem Gusto aromatisieren.