Schaut man sich in den sozialen Medien einmal nach Food-Inspo um, werden einem danach mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit in regelmässigen Abständen die neuesten Trends auf dem Teller zugespielt. Das fördert gerne mal den Appetit – auch in den ungünstigsten Situationen, wie vor dem Schlafengehen. Vor allem, wenn die Kreationen der Foodfluencer so schmackhaft aussehen, wie ihr neuester Clou.