7. Gurken und Wassermelone

Auf üppige Mahlzeiten haben wir an warmen Tagen meist nicht so Lust. Zu erfrischenden Lebensmitteln mit einem hohen Wassergehalt greifen wir dafür gerne. Wassermelonen und Gurken löschen aber nicht nur unseren Durst, sondern liefern unserem Körper auch eine Menge Wasser, das ihm hilft, Giftstoffe rauszuspülen. So können die sich nicht in unserem Bindegewebe absetzen. Zusätzliches Plus? Gurken enthalten reichlich Vitamin A, C und K und liefern uns Mineralien wie Magnesium, Calcium, Mangan, Phosphor, Kupfer, Eisen und Zink. Nicht schlecht, oder?