Glücksgefühle

Es heisst immer, dass Schokolade glücklich macht – und da ist sogar was dran. Die Nascherei enthält Tryptophan, was unser Körper in das Glückshormon Serotonin umwandelt. Jedoch reicht die Menge an (gesund) konsumierter Schoggi nicht für ein Gefühlshoch aus. Der Belohnungsaspekt, den man oft mit Schoggi in Verbindung bringt, kann dann schliesslich doch noch zu einem High führen.