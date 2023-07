So gehts:



Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die geschälten Knoblauchzehen und die in grobe Stücke geschnittenen Tomaten dazugeben. Rühren, evtl. etwas Wasser hinzufügen, zudecken und mindestens 15 Minuten köcheln lassen, es darf auch länger sein. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Alles mit einem Pürierstab fein mixen (evtl. Knoblauch vorher entfernen). Wer die Luxusvariante mag, streicht die Tomatenmasse jetzt durch ein Sieb! Lohnt sich, muss aber nicht unbedingt sein. Tomatensauce nochmals etwas köcheln lassen – und dann kalte Butter (mindestens 50 g) einrühren. Nicht geizen! Rein damit, so viel man mag und die Figur erlaubt. Die Sauce danach nicht mehr kochen, nur noch heiss werden lassen. Und mit der Pasta, die wir inzwischen im Salzwasser al dente gegart haben, frisch geriebenem Parmesan und Basilikumblättern mischen. Fertig – sofort servieren!