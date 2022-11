1. Eine Frage des Timings

Die Konsistenz eures Porridge ist jeden Tag eine Lotterie? Das muss nicht sein. Wenn ihr euer Porridge am liebsten cremig esst, solltet ihr die Haferflocken erst dann hinzugeben, wenn die Milch bereits kocht. Sollen die Haferflocken ihre Form behalten, gebt ihr sie am besten in die kalte Flüssigkeit, bevor ihr sie in der Pfanne erwärmt.