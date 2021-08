Hinter diesen 33 Begriffen versteckt sich Zucker

Begriffe, die es nicht im Namen tragen, aber Zucker enthalten

Agavendicksaft

Ahornsirup

Apfeldicksaft und Apfelsüsse

Dattelsirup

Dextrin/Maltodextrin/Weizendextrin

Dextrose

Fruchtextrakt

Fruchtsaftkonzentrat

Fruktose

Gerstenmalz/Gerstenmalzextrakt

Glukose

Glukosesirup

Honig

Inulin

Isoglukose

Joghurtpulver

Karamellsirup

Kokosblütensirup

Milchpulver/Magermilchpulver

Maissirup

Maltose

Malzextrakt

Molkenerzeugnis/Molkenpulver

Oligofructose

Polydextrose

Raffinose

Saccharose

Das weisse Gift steckt also nicht nur in den Süssigkeiten, die wir uns zwischendurch ganz bewusst gönnen. Oft ist es auch in Speisen enthalten, mit denen wir uns eigentlich Gutes tun wollen. So zum Beispiel in Joghurt, Brot, Müsli, Erfrischungsgetränken oder Gewürzgurken. Wer die empfohlenen 25 Gramm pro Tag nicht überschreiten möchte, sollte in Zukunft also ganz genau die Packung checken – und nicht nur auf das Wort «Zucker».