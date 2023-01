So macht man Joghurt aus Haferflocken

So gehts

Um den Joghurt herzustellen braucht es zwei Tassen Haferflocken und vier Tassen Wasser. Alles in eine Schüssel geben und gut vermischen. Zudecken und mindestens 30 Minuten stehen lassen. Danach alles im Mixer pürieren. Die Masse durch eine Gaze oder ein Geschirrtuch abseien, die Flüssigkeit in einer Pfanne auffangen (die restliche Hafermasse für Overnight-Müesli verwenden oder in der Pfanne damit Knusperkekse braten). Die Flüssigkeit in der Pfanne auf dem Herd zum Kochen bringen bis sie an- und eindickt. Etwas Zitronensaft dazugeben. Ist die Masse zu dick, ein bisschen Wasser dazu geben. Vom Herd nehmen, auskühlen lassen. Fertig ist der Joghurt und kann jetzt mit Zucker oder Honig gesüsst, mit Kaffee und Konfitüre aromatisiert und mit Beeren und Früchten getoppt werden.