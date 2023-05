Weniger Müll beim Einkauf

Von Joghurtbechern bis zu eingeschweisstem Obst und Gemüse: In vielen Supermärkten steckt ein Grossteil der Produkte in Einwegverpackungen. Laut Yvonne Willicks besonders bei Obst und Gemüse ärgerlich: «Schliesslich besitzen die Früchte ihre eigene ‹Verpackung›.» Ihr Rat: Gemüse und Obst nur lose kaufen, Getränke, Milch und Joghurt in Mehrwegflaschen und -gläsern kaufen, zudem Aufschnitt und Käse am Stück statt in Scheiben nehmen - am besten mit einer eigens mitgebrachten Dose.