Der Barbie-Film ist grad total angesagt. Die Gesellschaftssatire spielte in den USA am ersten Wochenende satte 155 Millionen Dollar ein. Und junge und alte Zuschauer*innen sind begeistert, hüllen sich sogar mit Vorliebe in rosarote Kleidung für die Vorstellung. Die Farbe Pink ist plötzlich allgegenwärtig, nicht nur in Kinderzimmern. Sogar auf den Tellern ist sie präsent. Damit die Gerichte in der grellen Farbe leuchten, braucht es eine ganz bestimmte Zutat: Randen heisst das Zauberwort für Dips, Suppen – und Teigwaren. Denn die Barbie-Pasta ist momentan der Knaller auf Social Media. Es ist eine Geschmacksexplosion aus Randen und Feta, zu einer cremigen Sauce püriert. Sie ist einfach zuzubereiten und schmeckt wirklich toll – nicht nur Barbies, sondern ganz bestimmt auch Kens.