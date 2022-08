Viele Ballaststoffe und Vitamine

Breakfast-Pasta: Teigwaren essen wir neuerdings zum Zmorge

Bitte was? Klingt ungewöhnlich, aber Teigwaren zum Frühstück sollen laut Experten der perfekte Start in den Tag sein. In Asien ist es schon lange Gewohnheit, Teigwaren als erste Mahlzeit des Tages zu geniessen. Darum ist «Breakfast-Pasta» auch für uns eine gute Idee.