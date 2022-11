Diese vier Dinge gehören nicht in Spaghetti Carbonara

Kochschinken

Fast so schlimm wie Rahm? Kochschinken. Der hat nun wirklich nichts in der herzhaften Sauce verloren. Das Geheimnis liegt in der einzigen Fleischzutat: Guanciale (Schweinebacke) oder Pancetta (Schweinebauch). Bei beiden Produkten handelt es sich um luftgetrocknete Schinkenspezialitäten aus Italien. Weil Guanciale und Pancetta hierzulande nicht in jedem Quartiersupermarkt erhältlich sind, kann man zur Not auch Bratspeck verwenden – dabei sollte es sich allerdings um einen einmaligen Ausrutscher handeln. Denn Speck kommt geschmacklich nicht an die beiden Fleischspezialitäten ran.