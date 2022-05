Spaghetti Hawaii geht viral

Nach Pizza folgt Pasta Hawaii

Aber von Anfang: Das britische Newsportal BBC veröffentlicht regelmässig familienfreundliche Speisen. Neben Salaten, Aufläufen und Pfannengerichten finden sich dort oft auch Pastarezepte. Was genau Spaghetti Hawaii so ideal für Familien macht? Wohl weniger die vielen Nährstoffe. Wirklich gesund sind Zutaten aus der Dose schliesslich nicht. Dafür punktet das Gericht mit seiner kinderleichten Zubereitung: Zwiebeln und Knoblauch in Butter anbraten, Ananas und Schinken dazu geben, würzen, alles mit Doppelrahm ablöschen und verrühren.