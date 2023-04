Vorsicht: Fruchtzucker ist ein (un)heimlicher Dickmacher

Fruktose ist wie Glukose ein Einfachzucker und Energielieferant, wird aber vom Körper anders im Stoffwechsel verarbeitet. Glukose wird mithilfe von Insulin kontrolliert in jeder Körperzelle aufgenommen. Fruktose hingegen wird fast ausschliesslich in der Leber metabolisiert. Der Stoff kann aber auch unkontrolliert in die Leberzellen eindringen, ähnlich wie Alkohol. Mit geringen Mengen kommt die Leber zurecht, aber mit zu viel Fruchtzucker ist sie überfordert. Der grösste Teil wird von der Leber in Fett umgewandelt. Die Folgen: Leberverfettung, Übergewicht und erhöhtes Cholesterin, ein wichtiger Risikofaktor für die Entwicklung von kardiovaskulären Ereignissen. Kommt noch Diabetes dazu, liegt schnell ein metabolisches Syndrom vor.