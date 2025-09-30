Als vollwertige und gleichzeitig «gute» Kohlenhydrate versteht man solche, die chemisch völlig unbehandelt sind. Der Keim und die Kleie befinden sich hier jeweils noch am Korn. Anders sieht das bei raffinierten Kohlenhydraten aus. Daran befinden sich nach der Verarbeitung weder Keim noch Kleie. Und so machen sie – im Gegensatz zu vollwertigen Produkten – weder lange satt noch fördern sie unsere natürliche Verdauung. Zudem darf man sich anschliessend über klassischen Heisshunger und Dauermüdigkeit freuen.