Das macht Stöhnen besonders sexy

Sollen wir nun vortäuschen oder nicht? Klar, dem andern oder der andern zu zeigen, wie scharf man gerade auf ihn oder sie ist, lässt das Feuer zusätzlich auflodern. Sich zu etwas zu zwingen, nicht. Sexarbeiterin und Liebeshexe Jinx Lierre rät: «Das Entscheidende für ein echt gutes Stöhnen ist, sich überhaupt keine Gedanken darüber zu machen, wie man klingt – das könnte einen sonst total aus der Stimmung holen. Ich liebe es, wenn ein Stöhnen mit Wimmern, Grunzen, Fluchen, Flehen oder einem guten ‚Oh Gott!‘ kombiniert wird… Macht einfach, was sich gerade richtig anfühlt!» Und wenn man sich partout nicht fallen lassen kann? Oder einem übertriebenes Gebrülle peinlich ist? Übung macht den Meister oder die Meisterin. So kann man bewusst versuchen, beim Ausatmen zu stöhnen. Ein klassisches «Oh!» ist da schon ein guter Anfang. Dann die Stimme höher oder tiefer gehen lassen – als Reaktion auf die jeweilige Stimulation. Wers genau wissen will, nimmt sich beim Masturbieren auf und hört mal genau hin, was am sinnlichsten klingt und sich am besten anfühlt.

PS: Aufnahmen dieser Art eignen sich auch wunderbar fürs Sexting. Just sayin`.