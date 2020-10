5 Tipps, um sich vor Corona zu schützen

1. Abnehmen

Die chronische Erkrankung, die am stärksten mit einer schweren Covid-19-Infektion im Zusammenhang steht, ist Adipositas. Eine entscheidende Rolle spielen chronische Entzündungsreaktionen, die bei starkem Übergewicht auftreten. Trifft das Coronavirus auf diese Entzündungsherde, kommt es zu einem unkontrollierten Überschiessen des Immunsystems mit einem Entzündungssturm an den Innenwänden der Blutgefässe, was zu Kreislaufschock und multiplem Organversagen führen kann. Nimmt man ab, verschwindet die generalisierte Gefässentzündung wieder.