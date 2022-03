Abnehmen ohne auf Alkohol zu verzichten – geht das?

Das Glas Rotwein am Abend nach einem stressigen Tag, der Prosecco mit den Freund*innen, der Drink beim Date, das Bier auf Konzerten – für viele von uns gehört Alkohol zum Alltag. Es macht uns sozialer, wer trinkt, segelt mit seiner lockeren Zunge geschmeidiger durch Konversationen. Der gemeinsame Kater am nächsten Tag verbindet. Man kann das gut finden und es mögen, zu trinken. Oder eben auch nicht. Die, die ungern nein zum Gas am Glas sagen, kennen die Folgen. Nicht nur Kopfschmerzen und Übelkeit am Tag nach einer wilden Nacht machen einem des Öfteren einen Strich durch die healthy Lifestyle-Rechnung. Denn Alkohol macht nicht nur krank, sondern eben auch schwammig. Sport und ein strikter Ernährungsplan reichen also nicht aus, wenn man Gewicht verlieren oder das aktuelle halten will.