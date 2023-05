Je früher man einen Nierenstein erkennt, desto eher kann man natürlich versuchen gegenzusteuern und das weitere Wachstum zu bremsen. Nierensteine machen sich auf verschiedene Weise bemerkbar: klassisch führen sie zu Koliken, also Schmerzen, die «in Wellen» kommen und gehen und vom mittleren Rücken nach vorne Richtung Harnblase ziehen. Nierensteine können aber auch «nur» ein Ziehen oder Drücken in den Flanken oder in der Harnblase auslösen. Manchmal macht sich ein Stein erst durch Fieber und eine Nierenbeckenentzündung bemerkbar. In besonderen Fällen sind die ableitenden Harnwege so verlegt, dass man plötzlich kein Wasser mehr lassen kann. Nierensteine können also auf unterschiedlichste Weise in Erscheinung treten. Und manchmal machen Steine gar keine Beschwerden und man entdeckt sie nur per Zufall in einer Ultraschalluntersuchung.