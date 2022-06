Bei einem Stich in den Mund sofort den Notarzt rufen

Dasselbe gilt bei einem Stich in den Mund. Auch hier muss man den Notarzt rufen, denn durch den Stich könnten Mund und Hals so stark anschwellen, dass es schwerfällt, zu atmen. Wie bei Stichen an anderen Stellen kann Kälte Abhilfe schaffen. Betroffene sollten die Stelle mit einen Coolpack versorgen oder einen Eiswürfel im Mund zergehen lassen, bis der Rettungsdienst eintrifft.