Sie pirscht sich an wie ein Raubtier im Unterholz, statt raschelnder Blätter verraten sie Übelkeit, Licht- und Geräuschempfindlichkeit. Schlägt sie zu, hilft – wenn überhaupt – nur noch eins: Licht aus, Lärm aus, Schmerzmittel rein. Nein, Migräne wünscht man nicht mal seinem grössten Feind, aber rund eine Million Schweizer leiden an dem fiesen, unberechenbaren Kopfschmerz. Die Ursache? Immer noch ungeklärt. Und auch auf der Suche nach einer dauerhaften Heilung tappt man noch im Dunkeln. Wie passend. Schliesslich fühlt man sich dort während einer Attacke «am wohlsten», im Dunkeln. Bloss kein Licht soll an die Augen, bloss kein Lärm an die Ohren. Am besten zwingt man sich in den Schlaf und hofft, dass nach dem Aufwachen alles wieder beim Alten ist. Ihr wisst genau, wovon wir hier sprechen? Dann leidet ihr offensichtlich auch an Migräne – und solltet nun aufmerksam weiterlesen.