5. Bleaching

Ob das Aufhellen der Zähne schädlich ist, hängt von der Methode ab. Das Zoom-Power-Bleaching zum Beispiel ist ein schonendes Verfahren, das die Zähne um bis zu acht Nuancen heller machen kann. Dieses sogenannte In-Office-Bleaching wird in der Praxis durch geschultes Personal durchgeführt. Wer seine Beisserchen lieber im Alleingang zu Hause aufhellen will, kann das mit einem Home-Bleaching machen. Hierfür wird in einem zahntechnischen Labor eine aufs Gebiss angepasste Schiene hergestellt. Zusammen mit einem Spezialgel lassen sich damit die Zähne jederzeit und nach Bedarf aufhellen. Achtung: Ein Home-Bleaching kann bei Unwissenheit und falscher Anwendung zu Schäden am Zahnfleisch und an den Zähnen führen.