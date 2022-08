Hilfe suchen

Extra-Tipp: Gutes tut man seinem Ansatz übrigens auch, indem man regelmässig die Kopfhaut massiert – am besten mit einem revitalisierenden Haarwasser. Wer unter seinen Geheimratsecken extrem leidet, kann immer noch eine Haartransplantation in Betracht ziehen. Unternehmen wie Hair & Skin bieten diese in der Schweiz zu fairen Preisen an.