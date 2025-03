Wie lange diese Wirkung anhält, ist nicht ganz klar. Aber die Gynäkologin Dr. med. Kristin von Meyenburg beruhigt: Wer mit einer kombinierten Pille (Östrogen und Gestagen) verhütet, kann trotzdem Grapefruits essen, sollte jedoch nicht jeden Tag in die bittere Frucht beissen oder deren Saft schlürfen – bewusst und in Massen ist die orangefarbene Zitrusfrucht also erlaubt.