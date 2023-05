So können sich unsere Zähne auf den ganzen Körper auswirken

Zähne sind wie kleine Organe und damit auch an unseren Blutkreislauf angeschlossen. Der Kiefer zählt zu den am stärksten durchbluteten Knochen in unserem Körper. Befinden sich also Bakterien, Toxine oder Schwermetalle im Bereich der Kiefer, so können sich diese sehr schnell über den Blutkreislauf in andere Körperregionen und Organe verteilen und dort zu Schädigungen führen. Auch ihre unmittelbare Nähe zum Gehirn – unserer Hauptkommandozentrale – macht die Zähne besonders, denn über den Nervus Trigeminus, einen wichtigen Hirnnerv, sind sie an unser zentrales Nervensystem angeschlossen und haben somit eine wichtige Wechselbeziehung zu unserem Gehirn und dem ganzen Nervensystem. Auch die körpereigenen Energieautobahnen, die sogenannten Meridiane, verlaufen alle durch bestimmte Zahnregionen. Über diese Meridiane können zum Beispiel Zähne auch zu Störungen anderer Organe oder Körperfunktionen führen, die auf demselben Meridian liegen, wie zum Beispiel ein kranker Zahn.