Plagegeister im See – was hilft gegen Entenflöhe?

Steigen die Lufttemperaturen, wird auch das Wasser in den Seen wärmer. Die Folge? Kleinlebewesen treiben ihr Unwesen – und machen uns den Sommer schwer. Wer in einem aufgewärmten See badet und anschliessend unter heftigem Juckreiz sowie einem Hautausschlag leidet, hat vermutlich Entenflöhe erwischt. Sie lösen beim Menschen die sogenannte Bade-Dermatitis aus. Eine Angelegenheit, die lästig, aber nicht gefährlich ist.