4. Nicht erst trinken, wenn man durstig ist

Nicht erst zu trinken, wenn man durstig ist, ist wichtig, denn: Durst ist eine Art Warnsignal des Körpers, das er aussendet, wenn in unserem Blut mehr Salz als Wasser ist. Im Optimalfall sollte man daher so regelmässig trinken, dass unser Körper gar nicht erst Alarm schlagen muss. Am besten, ihr startet morgens gleich mit einem Glas Wasser in den Tag – das bringt den Stoffwechsel in Gang.