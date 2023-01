Warum meldet sich der Harndrang kurz vorm Einschlafen?

Es ist fast so, als würden draussen zwei Autos ineinanderkrachen oder Wind eine Pflanze vom Balkon fegen: Plötzlich ist man hellwach. Man lag da eingekuschelt in die warme Decke, träge mit der Hand an der Türklinke zum Land der tausend Träume – und plötzlich meldet sich die Blase. Ganz leise und dezent zwar, aber mit derselben Wirkung. Einschlafen liegt nicht mehr drin. Und so taumelt man zum WC, tut, was getan werden muss und der Einschlafprozess muss wieder von vorne begonnen werden.