Rauchende Köpfe

In Kanada, wo Cannabis seit 2018 legal ist, soll sich laut einer Studie eine von drei Frauen in den Wechseljahren Cannabidiol-haltiger Produkte behelfen. Oft aus medizinischen Gründen, meist oral eingenommen. «Unsere Studie bestätigte, dass ein grosser Prozentsatz der Frauen in der Mitte des Lebens Cannabis bei Symptomen konsumiert, die mit den Wechseljahren einhergehen – insbesondere Frauen, die stärkere Symptome zeigten», so Katherine Babyn von der University of Alberta. 65 Prozent lösen mit Cannabis ihre Schlafprobleme, 45 Prozent kämpfen damit gegen Angstzustände an. 33 Prozent gaben an, so ihre Muskel- und Gelenkschmerzen zu lindern, 29 Prozent bekämen so die Reizbarkeit besser in den Griff und ganze 25 Prozent arbeiten damit an ihrer Depression, heisst es.