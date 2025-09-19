Woher kommt der Jojo-Effekt?

Dass es sich bei den gemeinen Gewichtsschwankungen nach einer Diät nicht nur um einen Mythos handelt, zeigt eine amerikanische Studie des National Institutes of Health. Die Wissenschaftler untersuchten 14 ehemalige Teilnehmer der Abnehmsendung «The Biggest Loser». In der TV-Show geht es darum, möglichst schnell, möglichst viel abzunehmen. Und wieder schien zunächst alles gut. Die Kandidaten nahmen rapide ab, das Traumgewicht war erreicht. Was nach solch einer Show kommt, wissen aber nur die Wenigsten. Zum Zeitpunkt der Studie, ganze sechs Jahre später, hatten allesamt wieder mehr auf den Rippen. Aber das war nicht alles. Die Forscher fanden heraus, dass alle 14 viel weniger Kalorien verbrennen, als es für ihre Grösse normal wäre. Woran das liegt? Ihr Stoffwechsel steht auch Jahre nach der Diät noch auf Sparflamme.