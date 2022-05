Mit diesen Übungen haltet ihr euer Gehirn fit

In Erinnerungen schwelgen

Wer schwelgt nicht gerne ab und zu in Erinnerungen und schaut sich alte Fotoalben an? Wenn ihr dies das nächste Mal tut, könnt ihr gleichzeitig das Gedächtnis trainieren. Sucht euch dafür ein Bild aus und betrachtet es genau. Versucht euch nun an so viele Details wie möglich zu erinnern. Wann wurde das Bild gemacht? Wie war das Wetter an dem Tag? Wo wurde es gemacht? Wer ist darauf abgebildet? Wann hat diese Person Geburtstag?