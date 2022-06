Mit optimaler Ernährung Wechseljahrsbeschwerden lindern

Speziell in der Menopause sollte man laut Bietenholz auch vermehrt Nahrungsmittel auf den Speiseplan setzen, die Polyphenole, Lycopine oder andere sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Das sind Moleküle, die nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft das Altern verlangsamen können. Sie sind in Gemüse, Gewürzen und in sehr aromatischen Früchten enthalten. «Auch Spermidin gehört zu den vielversprechenden Favoriten. Das ist in Weizenkeimen, Soja, Erbsen oder Pilzen enthalten», meint Bietenholz.