Hatschi … auffallen um jeden Preis? In Zeiten wie diesen lieber nicht. Wer in einem vollen Bus lauthals niest, wird aktuell mit bösen Blicken bestraft oder vom Gegenüber sogar geghostet. Gut, es gibt Schlimmeres als freie Plätze neben uns, trotzdem ist uns das Ganze unangenehm. Vor allem dann, wenn wir in unpassenden Momenten die Stille mit einem unüberhörbaren Nieser durchbrechen. Ihn unterdrücken? Das ist keine gute Idee. Wir verraten euch, warum wir für unsere Gesundheit trotzdem (laut) niesen sollten.