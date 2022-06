Die richtige Vorbereitung auf das Barfusswandern

Bevor man zu einer Wanderung ohne Schuhe aufbricht, sollte man den Fuss zunächst an das Barfusssein gewöhnen. So kann man zunächst zu Hause oder beim Sport barfuss herumlaufen, dann einen kurzen Spaziergang ohne Schuhe versuchen. Barfusswanderungen sind viel kürzer als normale Wanderungen. Gerade zu Beginn müssen sich die Füsse erstmal Schritt für Schritt an die Natur gewöhnen, kurze Strecken sind ratsam. In vielen Wandergebieten gibt es sogenannte Barfusspfade, auch für Kinder.