Welpenhaltung

Hierbei handelt es sich um eine gute Alternative oder Ergänzung zur Kind-Pose. Wir beginnen dabei im Vierfüsslerstand: Unsere Hände stehen unter den Schultern, die Knie unter den Hüften. Von hier aus wandern die Hände so weit nach vorne, wie es sich gut anfühlt. Mit einer Ausatmung ziehen wir unser Becken wieder zurück über die Knie und senken dabei den Rumpf. Anschliessend legen wir ebenfalls unsere Stirn auf die Matte und atmen tief ein und wieder aus. In dieser Pose verharren wir rund eine Minute lang und wechseln wieder in die Child’s Pose.