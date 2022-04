6 praktische Tipps für Meditations-Anfänger*innen

Doch der Einstieg in die Meditation muss nicht schwer sein. Bei der Meditation handelt es sich im Grunde um eine Reihe von Konzentrations- und Achtsamkeitsübungen. Die Aufmerksamkeit soll in einem Punkt gesammelt und so innere Ruhe erreicht werden. So kann dein Fokus während der Meditation beispielsweise auf deinem Atem, einem Geräusch oder aber auf einem externen Punkt liegen. Damit dies auch klappt, gilt es die folgenden Dinge zu beachten.