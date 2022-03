Reden im Schlaf – das hat es damit auf sich

Im Schlaf zu reden, ist nichts Ungewöhnliches. Michael Schredl, wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, weiss: «Ungefähr 20 Prozent aller Menschen geben an, dass Reden im Schlaf irgendwann mal bei ihnen aufgetreten ist.» Darüber hinaus gibt es vermutlich viele, die gar nicht wissen, dass sie im Schlaf sprechen. Meist macht sich das Reden im Schlaf nämlich erst bemerkbar, sobald man nicht mehr alleine schläft und von jemandem darauf hingewiesen wird.