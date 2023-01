Regelmässig auf einfache Fitness-Übungen setzen

Wichtig ist regelmässige Bewegung - insbesondere an langen Bürotagen. Gut eignen sich dafür unkomplizierte Fitness-Übungen wie diese: «Stellen Sie sich breitbeinig mit parallelen Füssen hin und lassen Sie Ihre Arme lang gestreckt nach unten baumeln», so der Facharzt. «Schwingen Sie diese nun an den Schultern von vorne nach hinten. Gehen Sie bei jedem Schwung leicht und entspannt in die Knie - wenn möglich, mindestens zwanzigmal.» Das schmiert die Gelenke und aktiviert den Stoffwechsel.