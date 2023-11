Tipps für mehr Gelassenheit

Stress ist eine enorme Belastung für den Körper, die nicht spurlos an ihm vorübergeht. Das merkt man meist am eigenen Leibe: Das Herz rast, der Blutdruck steigt und man ist leicht reizbar. Langfristig kann zu viel Stress auch zu einem Burnout, Herz-Kreislaufproblemen oder Diabetes führen. Um das Stresslevel zu senken, helfen diese sechs Tricks.



Aktiv Grenzen setzen

Wer sich immer mehr Arbeit aufhalst, der kann irgendwann nicht mehr. Deshalb braucht es unbedingt auch im Homeoffice geregelte Arbeitszeiten. Man sollte die Stundenzahl stets im Blick behalten und nach Feierabend auch nicht mehr erreichbar sein. Zudem sollte man sich in Sachen Arbeitsumfang realistische Ziele setzen. Ist eine Frist nicht einzuhalten, sollte man das den Vorgesetzten unbedingt mitteilen.



Eine To-Do-List führen

Es klingt banal, kann aber tatsächlich helfen. Denn wer seine Prioritäten kennt, verliert weniger schnell den Überblick. So kann man eine Aufgabe nach der nächsten abarbeiten. Ausserdem sorgt das Abstreichen eines «To Do» jedes Mal für einen kleinen Erfolgsmoment.



Den Fokus bewahren

In der Ruhe liegt die Kraft. Statt sich hektisch in die Arbeit zu stürzen, sollte man versuchen, die Sache ruhig anzugehen und sich auf die Aufgabe zu konzentrieren, an der man gerade dran ist. Alles andere wird ausgeblendet. Dazu gehört auch das Smartphone. Denn Multitasking funktioniert nur in der Theorie.



Pausen einplanen

Wer unter Stress steht, tendiert schnell dazu, die Pausen zu streichen, um «Zeit einzusparen». Doch die Rechnung geht nicht auf. Denn wer ohne Pausen durcharbeitet, bei dem sinkt die Konzentration. Neben der Mittagspause helfen auch kurze Pausen zwischendurch, um den Kopf zu lüften und neue Energie zu sammeln.



Den Auslöser finden

Wie gesagt: Stress kann auch hausgemacht sein. Es kann daher helfen, ehrlich zu sich selbst zu sein und sich zu fragen, wo der eigene «wunde Punkt» liegt. Denn nur wer seine Schwächen kennt, kann lernen damit umzugehen.



Freizeitausgleich

Egal ob beim Sport, unterwegs mit Freunden oder in der Natur: Wir alle brauchen einen Ausgleich zum stressigen Arbeitsalltag. Eine Zeit, in der wir frei von jeglichen Verpflichtungen sind, das machen, was uns Spass macht und einfach mal abschalten können.