Darüber hinaus sei Rückwärtslaufen eine tolle Übung, um das Gleichgewicht zu trainieren. Wichtig sei ein Training mit Mass und Ziel – insbesondere für Anfänger*innen: «Besser erst einmal nur für ein paar Meter in den Rückwärtsgang gehen», rät Schneider. Dann Strecken und Tempo eventuell Schritt für Schritt etwas erweitern. Wer es mag, kann später vom Gehen auch alternativ in den Rückwärtslauf übergehen, sollte aber auch dabei Masshalten: «Rückwärtsgehen eignet sich als Trainingsergänzung, ist aber ungeeignet als häufige Fortbewegungsart oder bei langen Wegstrecken», merkt der Experte an. Wer es übertreibe, schade nicht nur dem Nacken (durch das Umdrehen), sondern erhöhe die potenzielle Unfallgefahr dieser Art des Gehens.