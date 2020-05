Sich verletzen, um sich zu heilen

Es beginnt oft in der Jugend und Adoleszenz

Selbstverletzendes Verhalten zur Spannungsreduktion tritt sehr häufig in der ersten Lebenshälfte auf. Dr. Bridler: «Seine derzeitige Verbreitung hat wohl auch mit den sozialen Medien zu tun, was möglicherweise mit einer Reduktion von Scham einhergeht, aber auch dazu führen kann, seelische Nöte junger Menschen zu bagatellisieren. Aus der sehr umfangreichen wissenschaftlichen Literatur wissen wir, dass Selbstverletzungen als Verhaltensmuster gehäuft auftreten bei Menschen mit pathologischen Beziehungserfahrungen oder gar Traumatisierungen in der Kindheit und Jugend.

Im Laufe der Adoleszenz stehen wichtige schulische, berufliche und zwischenmenschliche Entwicklungsschritte an, bei denen die Betroffenen zu wenig auf belastbare innere Bindungssicherheiten und Möglichkeiten der Selbststeuerung zurückgreifen können. Sie leiden nicht nur unter heftigen Gefühlsausschlägen, sondern haben insbesondere Mühe, negative Emotionen wieder herunterzuregulieren. In solchen Situationen können sie die Selbstverletzung als quasitherapeutische Methode für sich entdecken.»