Wie funktionieren die Selbsttests?

Die Covid-Tests, die wir seit Anfang April zu Hause selbst durchführen können, sind dafür ausgelegt, von Laien ohne jegliches Fachwissen angewendet zu werden. Heisst: Sie sind easy zu handhaben, daher aber auch weniger präzise als Schnell- und PCR-Tests. Den Abstrich entnehmen wir also viel weiter vorne in der Nase. Der tiefe, unangenehme Abstrich, den wir von den Tests in Zentren, Praxen und Apotheken kennen, birgt für Laien ein zu hohes Verletzungsrisiko. In euren Test-Sets aus der Apotheke enthalten sind je